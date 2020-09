TikTok: stampa, co-fondatore Instagram può essere nuovo Ceo

(ANSA) – ROMA, 18 SET – Il co-fondatore di Instagram Kevin

Systrom potrebbe essere il prossimo Ceo di TikTok. Lo scrive il

New York Times, secondo cui Systrom avrebbe avuto “colloqui

preliminari” per dirigere le attività della app che, in queste

ore, sta attendendo il verdetto della Casa Bianca sulla

partnership con Oracle.

La poltrona di Ceo di TikTok è libera dalla fine del mese

scorso, quando Kevin Mayer si è dimesso a causa delle pressioni

politiche collegate al ruolo per via dello scontro tra

Washington e Pechino. Al momento il Ceo ad interim è Vanessa

Pappas, direttore generale di TikTok per il Nord America.

Systrom si è dimesso da amministratore delegato di

Instagram nel settembre 2018 insieme all’altro fondatore della

app, Mike Krieger. Alla base della decisione, secondo

indiscrezioni di stampa, ci sarebbe stato uno scontro

sull’autonomia della piattaforma rispetto a Facebook, che ha

acquisito Instagram nel 2012. (ANSA).



—

