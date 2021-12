Tim Cook firmò intesa da 275 mld con Cina per sbarco Apple

Condividi l'articolo

Il chief executive di Apple Tim Cook firmò nel 2016 un accordo quinquennale da 275 miliardi di dollari con i dirigenti cinesi per agevolare le proprie attività in Cina evitando pastoie burocratiche e regolatorie, secondo quanto riporta il sito tecnologico The Information, sulla base di interviste e documenti interni della società. Cook avrebbe ottenuto importanti esenzioni legali facendo una serie di concessioni e di investimenti a favore della creazione di nuovi negozi, di centri si ricerca e sviluppo e progetti per energia rinnovabile.



