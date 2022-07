Tim si fa in 4: Netco, Enterprise, Consumer e Tim Brasil

Condividi l'articolo

Tim si fa in due, anzi in quattro, con Netco e Serviceco a sua volta divisa in Tim Enterprise, Tim Consumer e Tim Brasil. L’ad Pietro Labriola ha definito il perimetro della potenziale separazione della rete fissa dai servizi e il cda gli ha dato mandato a superare il modello verticalmente integrato. Questa mattina, al Capital Market Day, il piano sarà presentato alla comunità finanziaria.

NetCo ha un orizzonte a lungo termine e sarà costituita dalla rete fissa, , dalle attività wholesale compresa Sparkle. Tim Enterprise include tutte le attività commerciali, le digital companies Noovle, Olivetti e Telsy e gli asset relativi ai data center. Tim Consumer concentra al suo interno tutte le attività commerciali fisso e mobile nel mercato retail Consumer e Small and Medium Business (SMB), qui le parole d’ordine sarnno “riorganizzazione” e “semplificazione”. Infine Tim Brasil che “continuerà nel suo percorso verso una ‘Next Generation Telco’”.

A Labriola è stato anche chiesto di impegnarsi a ridurre il debito e lo farà “attraverso operazioni di trasferimento e valorizzazione di alcuni asset del gruppo”. Le eventuali opzioni, precisa una nota, verranno poi portate in cda. Con la nuova organizzazione Labriola conta peraltro di “raggiungere una struttura del capitale sostenibile, grazie ad un importante percorso di miglioramento della posizione finanziaria che prevede il deconsolidamento della rete fissa e l’eventuale ingresso di nuovi soci di minoranza in Tim Enterprise”.



