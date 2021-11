Tim: sprint in Borsa (+15%), vicino a prezzo ipotesi Opa

Condividi l'articolo

Sprint in Borsa per Tim (+15,6%) a 0,49 euro, sui livelli quindi di marzo 2020, dopo avere toccato nella seduta per due volte 0,5 euro, quindi sul livello del prezzo di 0,505 euro al quale Kkr si è detta pronta a lanciare un’Opa.

Il volume di scambi delle azioni ordinarie è stato di 1.478.915.688 pezzi, oltre 17 volte la media giornaliera mensile, ma non come nel boom a 1,7 miliardi di pezzi scambiati lunedì. In questa seduta di metà settimana il controvalore è stato di 712.893.041 euro ed è stato scambiato circa il 9,6% del capitale. Le azioni risparmio hanno guadagnato il 6,4% a 0,46 euro. (ANSA).



