Tim: vertice governo-maggioranza,ok a percorso per rete unica

Al termine del vertice di maggioranza odierno è stato dato il via libera unanime al percorso individuato fra Cdp e Tim per la costituzione della società che gestirà le infrastrutture della rete unica a banda larga. L’ad di Cdp Fabrizio Palermo è stato invitato all’incontro – al quale hanno partecipato il premier Conte, i ministri Gualtieri, Patuanelli, Pisano, Bonafede, Franceschini e Speranza, con Andrea Orlando e Luigi Marattin – e in quella sede ha illustrato i contenuti della trattativa.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte