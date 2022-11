Times, Messi firmerà per Inter Miami dopo Mondiali

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – “L’Inter Miami è vicina all’accordo

con Lionel Messi. Il club statunitense confida che la superstar

argentina sottoscriva il contratto dopo i Mondiali qui in

Qatar”.

Lo scrive l’edizione online del ‘Times’, secondo cui la

franchigia calcistica della Florida di cui è comproprietario

David Beckham farà del 35enne Messi “il giocatore più pagato

nella storia della Mls”. Non viene specificata l’entità

dell’ingaggio, ma il quotidiano britannico scrive anche che, per

invogliare ancora di più Messi e nell’ambito di un progetto

tecnico, l’Inter Miami intende ingaggiare anche due grandi

amici, ed ex compagni al Barça, della Pulce: Luis Suarez, libero

dopo l’esperienza in patria al Nacional, e Cesc Fabregas, “che

ora sta giocando nella Serie B italiana con il Como”. (ANSA).



