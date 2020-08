Times,’squadrone della morte soldati Gb assassinava afghani’

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – Una presunta unità segreta ‘deviata’

di militari delle forze speciali britanniche Sas avrebbe

compiuto una serie di azioni notturne in villaggi

dell’Afghanistan, uccidendo a sangue freddo civili disarmati.

L’accusa viene dal domenicale britannico Sunday Times, che

afferma di aver visionato alcune email e file segreti attinenti

a una causa presso l’Alta Corte, che potrebbero gettare luce su

almeno 33 uccisioni in 11 distinte operazioni segrete compiute

sul teatro di guerra afghano nel 2011.

I documenti in possesso del Times fornirebbero prove su un

episodio in particolare, nel quale, la notte del 16 febbraio del

2011, un’unità senza nome di truppe d’élite britanniche si

sarebbe macchiata del presunto assassinio di quattro persone,

tutti maschi, in un raid in’ un’abitazione nel villaggio di

Gawahargin, nel sud della provincia meridionale di Helmand.

(ANSA).



