Tim:in 9 mesi ricavi stabili ma ebitda -4,4%

Tim chiude i 9 mesi con ricavi a 11,4 miliardi nei nove mesi (-0,4%), Ebitda organico a 4,9 miliardi (-4,4%) e un utile schiacciato a 0,3 miliardi escludendo l’impatto delle partite non ricorrenti. Da ambienti vicini a Parigi filtra che Vivendi il suo primo azionista con il 23,8%, è delusa e vuole di più. “L’attuale andamento dei risultati non è in linea con le aspettative” dice una fonte vicina al gruppo francese anche se riferisce che tuttavia Vivendi si impegna a essere investitore di lungo termine.

Il calcio comincia a far vedere i suoi effetti: “Già nel terzo trimestre si sono registrati i primi effetti positivi che hanno portato a un ulteriore miglioramento nella crescita delle linee ultrabroadband di Tim e a una fortissima riduzione del tasso di abbandono” spiega la società senza però dare i numeri dei nuovi abbonamenti. I ricavi di Gruppo nel trimestre si sono attestati a 3,8 miliardi di euro (-2,1%), l’Ebitda organico di gruppo nel trimestre si è attestato a 1,7 miliardi di euro (-5,9%), con l’Italia debole (Business Unit Domestic a 1,3 miliardi di euro -8,3%) . (ANSA).



