Tir carico di farina prende fuoco sull’autostrada A8

(ANSA) – VARESE, 20 GEN – Un mezzo pesante che trasportava

farine ha preso fuoco stamani lungo l’Autostrada A8 a Origgio

(Varese).

Il conducente – riferiscono i vigili del fuoco – è riuscito

ad accostare in una piazzola dell’autostrada e sganciare il

rimorchio dalla motrice.

Sul posto sono intervenuti i vigili della sede di Saronno con

un’autopompa e un fuoristrada, in supporto dal comando di Milano

due autobotti che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza

l’area. (ANSA).



