Tir urta cantiere mobile, morto autista

(ANSA) – FIRENZE, 09 OTT – Incidente stradale mortale intorno

alle 2.30 sull’A1 al km 398+300, in carreggiata direzione Sud,

per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, tra cui

un Tir. Per il suo conducente, 51 anni, il 118 non ha potuto

fare altro che constatare il decesso. L’autostrada è rimasta

momentaneamente chiusa in direzione sud, per consentire le

operazioni di soccorso tra cui vigili del Fuoco e Polizia

stradale. Alle ore 5 circa è stato riaperto il tratto, compreso

tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano in direzione Roma. Secondo

quanto riferisce la società Autostrade per l’Italia

nell’incidente un mezzo pesante “ha tamponato un mezzo dotato di

assorbitore d’urto posto a protezione di un cantiere mobile,

correttamente installato e segnalato”. La vittima è il

conducente del mezzo pesante. Intorno alle 8 sul luogo

dell’evento il traffico transitava su due corsie e si

registravano 3 km di coda in direzione Roma. (ANSA).



