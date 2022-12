Tiro a segno: President’s Cup; argento per Sollazzo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 DIC – Ancora soddisfazioni per l’Italia

del tiro a segno in questa coda di 2022, a livello

internazionale. Il vicecampione del mondo Danilo Dennis Sollazzo

ha infatti preso la medaglia argento nella gara individuale

maschile di carabina ad aria compressa dai 10 metri alla

President’s Cup (‘classica’ del tiro) che, come i Mondiali di

qualche mese fa, si sta tenendo al Cairo.

Dopo un ottimo percorso nelle qualifiche, nel Ranking Match e

nelle semifinali, a stoppare l’azzurro è stato soltanto

l’indiano Rudrankksh Balasaheb Patil, il campione del mondo in

carica, nella finalissima vinta 16-8 dall’asiatico.

Con questo risultato Sollazzo si conferma assoluto

protagonista del tiro a segno in questo anno nel quale ha

conquistato anche il pass olimpico per l’Italia per l’Olimpiade

di Parigi 2024. (ANSA).



