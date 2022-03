Tiro a segno:Europei; oro a Ucraina ‘sparate solo per sport’

Condividi l'articolo

(ANSA) – HAMAR, 25 MAR – Una vittoria del sapore particolare.

L’oro della gara di pistola aria compressa10 metri donne degli

Europei di tiro a segno ad Hamar è andato all’ucraina Olena

Kostevych, che nel ‘duello’ finale ha battuto la serba Zorana

Arunovic. Bronzo all’austriaca Sylvia Steiner.

Visibilmente emozionata la vincitrice che ha dedicato il suo

successo “alla mia patria dove ora non posso andare” e ha

esortato le parti in causa “a far cessare questa follia: bisogna

sparare solo per sport, come faccio io”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte