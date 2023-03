Tiro a volo: Cdm a Cipro, Pittini è oro nello Skeet

Condividi l'articolo

(ANSA) – LARNACA, 28 MAR – La terza prova della Coppa del

Mondo di tiro a volo, a Larnaca, regala all’Italia l’oro nello

Skeet maschile. A metterselo al collo è stato Erik Pittini,

poliziotto friulano di Sutrio, per la prima volta su un podio

individuale in Coppa.

Terminate le qualificazioni con il punteggio di 120/125,

l’azzurro ha spareggiato per l’ingresso in semifinale

guadagnandole con +7 e +3 nello shoot-in. Nel round di accesso

alla finalissima Pittini è stato il migliore e con 29/30 ha

guadagnato il dorsale numero uno per la corsa alle medaglie.

Poi, mantenendo la concentrazione, il friulano è riuscito a

guidare la finale sin dalle prime battute ed è arrivato a

duellare con il finlandese Eetu Kalloinen (allenato

dall’italiano Pietro Genga) per l’oro e l’argento. Alla fine,

Pittini ha vinto per 38-35. Terzo il tedesco Sven Korte (26/30).

“Ancora non ci credo, sono felicissimo – le parole di Pittini

dopo la finale -. Ho lavorato tanto per arrivare a realizzare il

sogno di una medaglia in una gara importante ed è finalmente

arrivata nel modo più bello. E’ stata una gara davvero

impegnativa, ma sono riuscito a rimanere concentrato fino alla

fine.

Lontani dalla vetta della classifica finale gli altri azzurri

Tammaro Cassandro ed Elia Sdruccioli, rispettivamente

diciottesimo con 118/125 e 23/o con 117/125.

Nella gara femminile è stata Chiara Di Marziantonio la

migliore delle italiane in gara, dove è arrivato fino alla prima

semifinale, chiudendo alla fine con l’ottavo posto. Oro alla

slovacca Danka Bartekova, che nel duello finale ha battuto

(35-30) la cinese Jinmei Gao. Bronzo alla cilena Francisca

Crovetto. (ANSA).



