Tiro a volo: Cdm; Scocchetti-Rossetti terzi nel Mixed Team

(ANSA) – IL CAIRO, 30 APR – Dopo l’oro e i due argenti della

gara individuale di ieri, lo Skeet azzurro oggi ha coonquistato

la medaglia di bronzo nella prova diMixed Team (che farà parte

anche del programma dell’Olimpiade di Parigi) della quarta ‘tappa’ della Coppa del Mondo di tiro a volo, in corso nella

capitale egiziana.

Quarti nelle qualificazioni con 142/150 (+3), gli azzurri

hanno affrontato la coppia ucraina composta da Iryna Malovichko

e Mikola Milchev nel medal match per il bronzo, imponendosi con

un netto 6-2. Sul podio davanti a loro l’India (Ganemad

Sekhon-Mairaj Ahmad Khan) e il Messico (Gabriela Rodriguez-Luis

Gallardo Oliveros), rispettivamente d’oro e d’argento (6-3 il

risultato della sfida per la vittoria).

Da domani i protagonisti sulle pedane dell’ ‘Egypt

International Olympic Centre’ saranno gli specialisti della

Fossa. A rappresentare l’Italia il ct Marco Conti ha chiamato

Massimo Fabbrizi, medaglia d’argento ai Giochi di Londra 2012,

Simone Lorenzo Prosperi, poliziotto di Artena, e il siciliano

Fabio Sollami per il comparto maschile e Jessica Rossi, oro

olimpico a Londra 2012, Silvana Maria Stanco e Federica

Caporuscio per la gara femminile. (ANSA).



