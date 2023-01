Tiro a volo: da domani Coppa Mondo a Rabat, c’è lo Skeet

Condividi l'articolo

(ANSA) – RABAT, 12 GEN – Al ‘Club Les Chenes e Tir et de

Loisirs’, a poco più di 18 chilometri da Rabat, ha preso il via

con gli allenamenti ufficiali la prima ‘tappa’ di Coppa del

Mondo di tiro a volo, la prima di Luciano Rossi presidente della

federazione internazionale (Issf).

Domani cominceranno a gareggiare gli specialisti dello Skeet,

con i primi 50 piattelli di qualificazione (due serie da 25).

L’Italia di coach Andrea Filippetti sarà rappresentata dalla

vicentina Martina Maruzzo, dalla reatina Giada Longhi e dalla

fiorentina Sara Bongini in campo femminile e dal casertano

Giancarlo Tazza, dall’umbro di Spello Emanuele Fuso e dal

laziale Valerio Palmucci nella gara maschile.

La gara continuerà sabato con altre due serie di qualificazione

e terminerà domenica con l’ultima serie e le finali. (ANSA).



