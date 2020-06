Tiro a volo: GP Beretta; spareggio J.Rossi-marito, vince lui

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – E’ finito con uno spareggio fra moglie e marito, Jessica Rossi contro Mauro De Filippis, il GP Beretta, ‘classica’ del tiro a volo, specialità Fossa olimpica, svoltasi nel Tav Concaverde di Lonato, impianto che ha ospitato nel 2019 l’ultima edizione dei Mondiali e che in questa circostanza ha ospitato ben 360 tiratori.

L’evento, rinominato per l’occasione ‘Beretta Cup riparTIAMOITALIA’, ha segnato il riavvio ad alto livello in Italia di questo sport in cui gli azzurri sono da decenni al top del mondo. La particolarità è che qui si è gareggiato con la formula in vigore alle Olimpiadi fino al 1992, ovvero in forma individuale e con uomini e donne insieme e non divisi in categorie separate.

Al termine della finale l’olimpionica di Londra 2012 Jessica Rossi e il marito Mauro De Filippis, argento ai Mondiali dell’anno scorso, si sono ritrovati al comando a pari merito con 44/50. Per assegnare il successo c’è stato quindi bisogno di uno spareggio ‘all’ultimo piattello’ fra i due, in cui ha vinto lui, il marito, per 5-4 sulla moglie. Al terzo posto Luca Miotto (34) e quarto il veterano azzurro, e plurimedagliato olimpico, Giovanni Pellielo (30). ” Certo, avere vinto non è stato semplice sul campo e non lo sarà neppure quando Jessica e io torneremo a casa”, il commento di De Filippis a fine gara.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte