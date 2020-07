Tiro a volo: Green Cup; vincono Stanco e Fabbrizi

(ANSA) – MASSA MARTANA, 26 LUG – L’ultimo atto della Green

Cup, ‘classica’ del tiro a volo che si svolge al Tav

Umbriaverde, incorona Silvana Stanco e Massimo Fabbrizi nella

Fossa Olimpica. La tiratrice delle Fiamme Gialle, bronzo ai

Mondiali del 2018, piazzamento che le è valso la Carta Olimpica

per Tokyo, ha scalato il podio della gara femminile con grande

determinazione, entrando in finale con il punteggio di 115/125,

in terza posizione, e poi arrivando a duellare con la

rappresentante di San Marino Alessandra Perilli per l’oro. La

Stanco si è imposta per 45-43. Sul podio anche la carabiniera

Alessia Iezzi, terza con 34/40. Poi la Stanco è tornata sul

podio insieme all’olimpionica Jessica Rossi e a Fiammetta Rossi

per prendersi l’oro a squadre con il totale di 341/375.

Due punti di vantaggio sono anche quelli che hanno regalato la

vittoria a Massimo Fabbrizi nella gara maschile. Il carabiniere

marchigiano, argento olimpico a Londra 2012, in finale si è

imposto con il punteggio di 47/50. Alle sue spalle Giulio

Fioravanti, argento con 45/50, e il veterano azzurro Giovanni

Pellielo, quattro volte medagliato olimpico e quattro volte

campione del mondo, oggi terzo con 36/40. Esattamente come la

Stanco, anche Fabbrizi ha bissato l’oro centrando quello a

squadre insieme agli altri due carabinieri Valerio Grazini e

Daniele Resca, primi con 356/375. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte