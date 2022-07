Tiro a volo: Green Cup;Mixed Skeet,oro a Rossetti-Bartolomei

Condividi l'articolo

(ANSA) – MASSA MARTANA, 25 LUG – La giornata conclusiva

della 12/a edizione della Green Cup, Open d’Italia del tiro a

volo, dedicata allo Skeet, ha visto gli specialisti di questa

prova olimpica avvicendarsi sulle pedane del Tav Umbriaverde per

il Mixed Team, tirando fuori delle prestazioni e dei risultati

di alto livello. La vittoria e l’oro sono andati alla coppia

formata dall’oro olimpico a Rio 2016, Gabriele Rossetti e

dall’oro ai Giochi del Mediterraneo 2022, Martina Bartolomei. I

due atleti toscani hanno dominato l’intera competizione prima

con un quasi perfetto 149/150 (+1) in qualificazione che gli è

valso l’accesso al ‘gold medal match’, e poi in finale battendo

allo shoot-off per 8-6 la coppia, anche questa italiana,

composta da Domenico Simeone e Giada Longhi, secondi anche in

qualifica con 149/150 (+0). La medaglia di bronzo è andata al

collo della coppia formata da Luigi Lodde e Martina Maruzzo che

hanno battuto la coppia formata da due poliziotti, Marco Sablone

e Francesca Del Prete. (ANSA).



