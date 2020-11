Tiro a volo: Luciano Rossi confermato presidente

(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Luciano Rossi resta alla guida della

Federazione tiro a volo. L’assemblea nazionale, svoltasi a

Fiumicino, lo ha infatti confermato presidente della Fitav per

il prossimo quadrinnio con il 95,5% dei voti. Nonostante la

pandemia, 363 presenti dei 406 aventi diritti al voto (oltre

l’80%). 342 le preferenze per Rossi, 5 per Maurizio Barca, 2 per

Stefano Rosi, 1 scheda bianca, 8 nulle. Rossi, 67 anni di

Foligno, ha sottolineato che per affrontare il futuro occorre

rinnovare gli sforzi: “Abbiamo dimostrato negli anni – le sue

parole – credibilità e capacità di vincere battaglie quotidiane

e medaglie. Ci aspetta un futuro di sfide epocali che

affronteremo come abbiamo sempre fatto come una grande famiglia.

Il mio auspicio è di riunire nel prossimo quadriennio le

componenti e le federazioni accomunate dall’utilizzo delle armi

sportive in una fase costituente per forza difendere aspirazioni

e progetti comuni. Nel rispetto di tutti e di tutte le personali

aspirazioni”. (ANSA).



