Tiro a volo: Perazzi Champion, sul Garda un’altra ‘classica’

(ANSA) – LONATO DEL GARDA, 17 LUG – Nello scorso fine

settimana si è disputata la Beretta Cup “RipartiamoItalia”, in

questo fine settimana sempre al Tav Concaverde di Lonato del

Garda va in pedana il ‘Perazzi Champion’, la competizione della

fabbrica che produce i sovrapposti sportivi che detengono il

record di medaglie olimpiche vinte nel tiro a volo, a partire

dal primo oro conquistato nel 1964 da Ennio Mattarelli a oggi,

54 in tutto “Saranno 432 i tiratori in gara, – sottolinea Ivan Carella

presidente dell’impianto bresciano -. L’anno scorso eravamo in

632, ma sono contento visto ciò che abbiamo passato in questo

2020. Perdiamo 200 tiratori stranieri, ma ce ne sono 50 anche

ora, tutti europei, e questo ci lascia tutti ben sperare per

il futuro. Cambia il nome della gara, che normalmente è Gran

Mondiale Perazzi, ma considerando il terremoto prodotto dal

Covid 19, posso affermare che sarà una grande gara anche se

alcuni protagonisti delle edizioni precedenti sono bloccati nei

loro paesi.

E’ la nona edizione per una manifestazione diventata una

classica internazionale di Fossa Olimpica a livello di un

Mondiale. Il programma prevede due barrage in notturna, il

Trofeo Perazzi e l’All Star a coppie miste oltre, poi, alla luce

del giorno, una finale in formula olimpica (a eliminazione

progressiva e con un solo colpo in canna) intitolata a Roberto

Scalzone pluri-campione di Trap, scomparso lo scorso anno a 57

anni. In pedana per vincere le due sfide notturne e il trofeo

dedicato all’azzurro (figlio del campione Olimpico 1972 a

Monaco, Angelo Peppino Scalzone) ci saranno anche il 22enne ‘figlio e nipote d’arte’ Angelo Scalzone e una star straniera,

lo spagnolo Alberto Fernández Muñoz, due volte iridato. (ANSA).



—

