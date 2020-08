Tiro a volo:Mondiali Fossa Universale;è sempre Grande Italia

(ANSA) – MASSA MARTANA, 08 AGO – A cinquanta piattelli dal

termine del Mondiale di Fossa Universale, specialità del tiro a

volo, continua il trend positivo degli italiani: nella

classifiche a squadre, il Tricolore sta dominando ed è al

vertice con i punteggi di 417/450 per gli uomini, 396/450 per

le Ladies e 393/450 per gli Junior.

Anche le prove individuali confermano la supremazia degli

italianii: dopo tre giorni di gara e un solo piattello mancato è

ancora Stefano Narducci a guidare la classifica maschile con

149/150. Alle sue spalle, con 147/150, il francese Cyril Sancier

e pari merito con 146/150 i due italiani Nicolò Fabbri e Carlo

Angelantoni. Tra le donne per il titolo mondiale sembra

configurarsi un testa a testa tutto italiano tra Bianca Revello,

che oggi ha chiuso in vetta con 141/150 e Giulia Pintor, seconda

a un solo piattello di distacco. In terza posizione, pari merito

con 129/150, Roberta Pelosi e Eugenia Valente.

Allunga il passo, tra gli Junior, il francese Karl Jovinelle,

che con 144/150 stacca di sei piattelli l’azzurro Gabriele

Fabbri (138/150). Segue l’altro italiano Narciso Florin Caccia

con 136/150. Domani ultimo giorno di gara, al termine del

quaole si sapranno i nomi dei nuovio campioni del mondo. (ANSA).



