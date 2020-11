Tiro a volo:Rossi,punite federazioni virtuose

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – “Sono sconcertato, i nostri

contributi verranno decurtati, rispetto ai vecchi parametri, del

50%. Lo stesso vale per scherma e canottaggio, le cosiddette ‘federazioni povere’ che però portano risultati e, come noi,

sono l’eccellenza dello sport italiano, basta guardare i

risultati alle Olimpiadi”. Luciano Rossi, presidente della

federazione italiana tiro a volo (Fitav) perde il suo aplomb

mentre si reca alla riunione con il presidente del Coni,

Giovanni Malagò, e con i colleghi delle altre federazioni per

discutere della ripartizione dei contributi integrativi di Sport

e Salute. “Io vedo atteggiamenti punitivi nei confronti del Coni

e di alcune federazioni – dice ancora Rossi -. Ci sono delle

scelte da parte di qualche burocrate che, a otto mesi

dall’Olimpiade, rischiano di devastare lo sport italiano, e

siamo a otto mesi dall’Olimpiade, mortificando il lavoro di

dirigenti, atleti e tecnici”. (ANSA).



