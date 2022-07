Tirocinanti al posto di dipendenti, multa da 1,6 mln a hotel

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANIA, 19 LUG – Dal 2017 al 2020 avrebbe impiegato

65 lavoratori facendoli risultare come tirocini formativi. E’

l’accusa contestata dalla Guardia di Finanza di Catania ad una

nota struttura alberghiera della città che ha ricevuto sanzioni

per oltre 1,6 milioni di euro.

Dall’attività ispettiva del nucleo di Polizia economico

finanziaria, nell’attuale stato del procedimento amministrativo

in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con la

parte, sarebbe emerso che “un noto complesso alberghiero avrebbe

dissimulato l’esistenza di veri e propri rapporti di lavoro

subordinato, al fine di evadere i relativi contributi

previdenziali e assistenziali da versare all’Inps e all’Inail a

favore dei lavoratori dipendenti”.

Secondo l’accusa 65 lavoratori, nel periodo 2017-2020,

avrebbero svolto attività di tirocinio extra-curriculare,

remunerato solo a titolo di rimborso spese.

Per le Fiamme gialle, invece, “i rapporti di lavoro

riferibili ai 65 presunti ‘tirocinanti’ sono stati riqualificati

in rapporti di ‘lavoro subordinato'” (ANSA).



