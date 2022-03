Tirreno: Pogacar vince 6/a tappa, rafforza primato

Condividi l'articolo

Impresa del fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, che ha vinto per distacco la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, da Apecchio a Carpegna lungo 215 chilometri, dedicata alla memoria di Marco Pantani e con arrivo in quota.

Pogacar (UAE Team Emirates) ha staccato tutti a 16 km dal traguardo e ha preceduto di 1’03” il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), secondo, e lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain), terzo. Migliore degli italiani Damiano Caruso, quinto a 1’49” dal vincitore.

In classifica generale Pogacar ha rafforzato il primato e ora ha 1’52” di vantaggio su Vingegaard e 2’33” su Landa. Quarto è Richie Porte a 2’44”, mentre Caruso è settimo a 3’20”.



