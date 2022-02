Titolare bar ferito, sottoposti a fermo tre fratelli

Condividi l'articolo

(ANSA) – DIAMANTE, 05 FEB – Tre fratelli sono stati

sottoposti a fermo dai carabinieri in relazione al ferimento di

Stefano Perugino, di 60 anni, titolare di un bar a Diamante,

raggiunto da alcuni colpi di pistola ieri sera al culmine di una

lite. Si tratta di Massimo, Alessandro e Mattia De Rose. Due di

loro erano stati portati nella caserma dei carabinieri e qui

fermati. Il terzo si è poi costituito in carcere dopo avere

saputo del provvedimento a suo carico. I tre, già noti alle

forze dell’ordine, sono indagati per tentato omicidio aggravato

dai futili motivi.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, i tre,

con la loro auto, ieri sera avrebbero danneggiato un gazebo

posto all’esterno del locale di Perugino. Alla scena ha

assistito il figlio dell’uomo che è intervenuto, brandendo – a

detta degli indagati – un coltello da cucina. E’ stato a questo

punto che sono partiti i colpi di pistola. Le indagini dei

carabinieri proseguono per chiarire completamente la dinamica

dei fatti, a cominciare da chi materialmente ha sparato. (ANSA).



