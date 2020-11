Todini, il ritratto di Sandro Pertini

ROMA – VALERIO TODINI, SANDRO PERTINI. IL PRESIDENTE AMATO DA TUTTI (Armando Curcio Editore, pp.64, 14.90 euro; a cura di Fabio Iadeluca, illustrazioni a colori di Filippo Barbacini) Non ha fatto in tempo a veder pubblicato il suo primo lavoro letterario Valerio Todini, talentuoso scrittore, scomparso per un male incurabile a 29 anni pochi giorni fa e autore del libro “Sandro Pertini. Il presidente amato da tutti”, in uscita il 3 dicembre con Armando Curcio Editore. Dopo il corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica in Editoria e Giornalismo, Todini è stato chiamato a cimentarsi nel racconto appassionato di Pertini dalla casa editrice che ora ne ricorda l’impegno e la passione per la ricerca, la storia, la cultura, la scrittura. E il libro, a cura del criminologo Fabio Iadeluca, è proprio lo specchio della grande dedizione dell’autore che, con un linguaggio semplice ed efficace, racconta ai bambini (dai 9 anni un su) la forza gentile e l’umiltà di un uomo che ha speso la sua vita per difendere la libertà e le persone più deboli, divenuto un simbolo per la nazione e un esempio di coraggio, dignità e integrità morale.

Arricchito dalle illustrazioni di Filippo Barbacini, che rappresentano i momenti più significativi della vita del presidente, il libro offre, a 30 anni dalla morte, un ritratto a 360 gradi di Pertini, delineandone in brevi istantanee tutto il percorso di vita, dall’infanzia alla Grande Guerra, dalla prigionia alla Seconda Guerra Mondiale, passando per l’amore per Carla, la Costituzione, la presidenza della Repubblica e gli ultimi anni.

