“Togliete il fiasco…”: anche Bonaccini si unisce al coro anti-Meloni

Reduce da un risultato non brillante alle amministrative, la sinistra ha messo nuovamente nel mirino Giorgia Meloni. Accuse di fascismo e xenofobia a pioggia da casa Partito Democratico, già al lavoro per denigrare l’avversario in vista delle politiche. Al coro anti-meloniano si è unito anche un volto di spicco del mondo dem: parliamo di Stefano Bonaccini.

Il presidente dell’Emilia-Romagna è intervenuto su Twitter per commentare il botta e risposta sui social tra la Meloni e il segretario del Pd Enrico Letta. Naturalmente, la stoccata è riservata alla presidente di Fratelli d’Italia: “Non so chi scriva queste cose per Giorgia Meloni. Non può essere lei. Toglietegli il fiasco, perché siamo al delirio. Populismo dei più biechi” .

Un attacco frontale, l’ennesimo, ai danni della Meloni. Quest’ultima può contare sul pieno sostegno dei tre presidenti di regione in quota FdI, ovvero Francesco Acquaroli (Marche), Marco Marsilio (Abruzzo) e Nello Musumeci (Sicilia): “Dispiace leggere da parte di una figura istituzionale importante come quella di un presidente di una regione affermazioni che tendono a squalificare lo stesso ruolo e le istituzioni intere, offendendo la sensibilità di quanti si riconoscono invece nel pensiero di Giorgia Meloni – si legge in una nota – La cultura dell’offesa nasconde evidentemente carenza dei contenuti e paura dell’avversario” .

Il governatore siciliano ha messo in risalto che Bonaccini dovrebbe evitare toni così sprezzanti: “Tutto il mainstream di sinistra dovrebbe fermarsi a riflettere: questa caccia alle streghe non paga e i cittadini lo dimostrano con il loro voto” . Manifestazioni di sostegno alla Meloni da tutto il mondo FdI: il vice capogruppo vicario alla Camera, Tommaso Foti, ha invitato Bonaccini a imparare l’educazione, evitando “frasi da osteria” . Anche in questo caso, non manca la frecciatina: “È pur vero che il caldo gioca brutti effetti e che troppe ore di esposizione al sole non sempre fanno bene, tuttavia più che un ventilatore o un cappellino penso sia il caso di regalare un Galateo al Presidente della Regione Emilia-Romagna. Ne ha bisogno: i fischi battono i fiaschi”.

Non so chi scriva queste cose per Giorgia Meloni. Non può essere lei. Toglietegli il fiasco, perché siamo al delirio. Populismo dei più biechi. pic.twitter.com/ov0UE4L8Ev — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) June 17, 2022

