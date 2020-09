Togo: primo ministro si dimette con la squadra di governo

(ANSA) – ROMA, 28 SET – Il primo ministro del Togo, Komi

Selom Klassou, si è dimesso con il suo governo nel fine

settimana, in un atteso rimpasto politico posticipato dalla

pandemia. Lo riporta Al Jazeera, spiegando che la mossa è legata

alla rielezione del presidente Faure Gnassingbe, il quale a

febbraio ha vinto il quarto mandato dopo una riforma

costituzionale che gli ha permesso di candidarsi nuovamente.

Il presidente, infatti, è alla guida del Togo dal 2005,

quando è subentrato alla morte di suo padre, Eyadema Gnassingbe,

che ha governato per 38 anni. Prima delle elezioni di febbraio,

l’opposizione ha combattuto contro Gnassingbe, con

manifestazioni nel 2005 e nel 2017 contro il suo governo durante

le quali ci sono state delle vittime.

L’economia del Togo, già molto debole, è stata ulteriormente

colpita dalla pandemia, perché le autorità hanno imposto

restrizioni per limitare la diffusione del coronavirus. Il Paese

registra a oggi 1.722 contagi e 44 decessi per Covid-19. (ANSA).



