(ANSA) – ROMA, 14 SET – Olimpiadi a porte chiuse ? “Tokyo è

pronta per i Giochi” ha detto il presidente del Coni Giovanni

Malagò, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport. “Ma -ha

aggiunto- c’è un punto interrogativo sulla presenza del

pubblico” in base a come evolve la pandemia. “Come è stato per

il calcio o per la Nba, a mali estremi, estremi rimedi. Ci

auguriamo naturalmente che questo non avvenga”. (ANSA).



—

