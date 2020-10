Tokyo 2020: Coe, sostengo diritto atleti a ‘inginocchiarsi’

(ANSA-AFP) – ROMA, 08 OTT – Secondo il presidente di World

Athletics, Sebastien Coe, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 gli

atleti dovrebbero potersi inginocchiare sul podio per appoggiare

ad esempio il movimento Black Lives Matter contro il razzismo.

Qualsiasi forma di protesta deve comunque essere condotta con “rispetto” per gli altri concorrenti, ha aggiunto il n.1 della

federazione internazionale di atletica ai margini di una visita

allo stadio di Tokyo che il prossimo anno ospiterà le prove

olimpiche della disciplina.

“Sono stato molto chiaro sul fatto che se qualcuno desidera

inginocchiarsi sul podio, allora lo appoggio – ha proseguito Coe

rivolto ai giornalisti -. Gli atleti fanno parte del mondo e

hanno il diritto di esprimersi sul mondo in cui vivono. Questo è

perfettamente accettabile, a patto che sia fatto nel pieno

rispetto degli altri concorrenti”.

Il Comitato olimpico internazionale ha diffuso lo scorso

gennaio linee guida aggiornate sul comportamento degli atleti,

vietando qualsiasi tipo di manifestazione sul podio o sul campo

di gioco. Ma ha anche lasciato intendere che potrebbe essere

disposto ad ammorbidire la sua posizione e sta sostenendo le

discussioni guidate dalla Commissione degli atleti olimpici per

considerare modi per consentire un sostegno “dignitoso” alle

iniziative contro il razzismo. (ANSA-AFP).



—

