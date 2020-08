Tokyo: dimissioni Abe preoccupano i vertici del Cio

(ANSA) – TOKYO, 30 AGO – Dalla politica ai mercati

finanziari, fino allo sport. Le dimissioni del premier

giapponese Shinzo Abe potrebbero avere serie ripercussioni

sull’organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo, previste per

l’estate del 2021. Lo scrive il giornale online Asahi Shimbun,

secondo il quale il primo a mostrare grande preoccupazione per

la decisione di Abe di farsi da parte è stato il presidente del

Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, nel corso

di una telefonata di emergenza al presidente del comitato

organizzatore Yoshiro Mori. Nel corso degli anni Bach e Abe

hanno sviluppato uno stretto rapporto di collaborazione, scrive

l’Asahi, e furono loro lo scorso marzo a decidere di posticipare

i giochi di un anno per via dell’emergenza sanitaria causata

dalla pandemia del coronavirus. Il premier uscente ha svolto un

ruolo decisivo per ottenere la candidatura della città di Tokyo,

pronunciando un discorso nel 2013, a 9 mesi dall’inizio del suo

secondo mandato, e assicurando il comitato di avere sotto

controllo il progetto di bonifica della prefettura di Fukushima

dopo il disastro nucleare, garantendo il successivo rilancio

dell’area a livello di immagine nel corso dell’evento sportivo.

Tuttavia, continua il giornale, anche se Abe rimanesse a capo

dell’esecutivo non potrebbe garantire lo svolgimento delle

Olimpiadi, dal momento che un vaccino contro il Covid-19 non è

ancora disponibile. Anche l’83enne Mori, al pari di Abe, sta

affrontando seri problemi di salute – spiega l’Asahi – e in più

di una occasione non ha fatto mistero di voler passare il

testimone ad Abe alla scadenza del suo mandato di premier. Una

soluzione che secondo una fonte del comitato organizzatore

potrebbe facilmente concretizzarsi nei prossimi mesi, fornendo

l’occasione ad Abe di svolgere un ruolo fondamentale nella

effettiva pianificazione dei giochi. (ANSA).



