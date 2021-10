Tokyo: Malagò, record di medaglie difficile da superare

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRENTO, 08 OTT – “In queste ultime Olimpiadi

abbiamo avuto la fortuna di poter festeggiare una medaglia ogni

giorno. Un record che in futuro difficilmente potremmo

superare”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, in

occasione dell’incontro “Tokyo 2020, l’Olimpiade più bella della

nostra vita”, nell’ambito del Festival dello sport di Trento.

All’evento, tenutosi al Teatro Sociale di Trento, sono

intervenuti i portabandiera dell’Italia Jessica Rossi ed Elia

Viviani. In platea erano invece presenti Nicola Martinelli,

Alessandro Miressi, Manfredi Rizza, Diana Bacosi, Enrico Berrè,

Abraham Conyedo, Mauro Nespoli, Lucilla Boari, Pietro Willy

Ruta, Stefano Oppo e Irma Testa.

“Forse perché non c’era il pubblico sugli spalti, ma questi

ragazzi hanno creato una grande comunità, andando a tifare i

compagni delle altre discipline e creando un effetto emulazione

nelle vittorie. A Tokyo è successo qualcosa di atipico, che

forse non potrà più succedere in nessun villaggio olimpico”, ha

spiegato Malagò. Durante l’incontro è stato proiettato anche un

videomessaggio di Federica Pellegrini. (ANSA).



