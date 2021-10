Tokyo: Stano ‘L’oro ai Giochi il film della mia vita’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 06 OTT – “Ogni volta che vedo la medaglia

rivedo il percorso fatto. Dal mio paesino al tetto dell’Olimpo .

La medaglia è il film della mia vita” lo ha detto Massimo Stano,

medaglia d’oro a Tokyo nella marcia 20 km, a margine della

celebrazione degli atleti delle Fiamme Oro al Salone d’Onore del

Coni. Poi ha aggiunto: “Non ero sicurissimo di vincere, ma ci

credevo tanto. Ci ho messo tre settimane a capire l’impresa

fatta. Vedere Jacobs e Tamberi vincere l’oro in dieci minuti mi

hanno portato a dire “perché non posso farcela”. Mi sono

convinto di poter vincere”. Infine una battuta sul futuro: “Ho

grandi obiettivi sicuramente e Parigi 2024 è uno di questi. Mi

piacerebbe fare sia la venti che doppiare. Io la 50km l’avrei

voluta far ma purtroppo è stata esclusa dal programma olimpico,

un marciatore senza la 50 non è completo”. (ANSA).



