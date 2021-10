Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 OTT – “Credo che lo sport rappresenti in

questo momento il rilancio del nostro Paese, dopo che la

pandemia ci aveva relegati in casa. La cosa più bella è la

voglia di sport che c’è da parte dei giovani: è questa la

medaglia più bella per tutti”. Così Valentina Vezzali,

sottosegretaria allo Sport, parlando al Senato durante la

celebrazione degli olimpionici di Tokyo. (ANSA).



