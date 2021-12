Toldo “gran bel campionato, è come Hamilton-Verstappen”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – “Finalmente un bel campionato,

appassionante e combattuto, con tre o quattro squadre che si

contendono il titolo. E’ come con Hamilton e Verstappen in

Formula 1. E credo che i tifosi siano felici perchè è questo che

vogliono vedere, non una squadra che domina da sola”. Così l’ex

n.1 azzurro Francesco Toldo, intervenuto a Radio Anch’io Sport

su Rai Radio1.

“Sono anche molto contento per l’Inter, vederla ancora così è

per me un piacere – ha proseguito l’ex portiere del Biscione -.

Devo dire che Simone Inzaghi ha fatto un gran lavoro, la squadra

gioca bene e segna anche molto, mi pare che sia quella che ha

fatto finora più gol in questa stagione”.

Toldo, che pochi giorni fa ha compiuto 50 anni, ha fatto i

complimenti a Gigi Buffon, che a 43 continua a giocare ad

altissimi livelli. “Oltre alla bravura, indiscutibile, conta la

motivazione. Io ho smesso prima, perchè ero stanco della vita

del calciatore, ma lui ha quell’entusiasmo che serve per

continuare e stupire”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte