Tom Cruise batte Johnny Depp, Top Gun sopra il Pirata

Tom Cruise batte Johnny Depp: in un segnale incoraggiante per la ripresa delle proiezioni nelle sale, “Top Gun: Maverick” ha conquistato il primato del box office per il lungo ponte del Memorial Day con un totale di 160,5 milioni di dollari, sette milioni di dollari in piu’ di “Ai confini del mondo”, la terza puntata del franchise “Pirati dei Caraibi”. Gli esercenti sono al settimo cielo: “Stiamo uscendo dal Covid”, ha commentato David Ellison di Skydance che ha prodotto il blockbuster con Paramount con un investimento di circa 170 milioni di dollari. Il risultato da record è stato raggiunto grazie a un numero di biglietti venduti superiori al previsto domenica e lunedì, che ha indotto Paramount a rivedere per due volte le stime.

E’ anche un grosso successo per il 59enne Cruise, tornato nei panni del carismatico capitano Pete “Maverick” Mitchell, che finora nella sua carriera quarantennale non aveva avuto un solo film che aprisse sopra i 100 milioni di dollari. E’ andata bene anche all’estero, con 280 milioni di dollari di incassi in 62 mercati tra cui 4 milioni in Italia: un risultato soddisfacente, considerando che “Top Gun 2” non è uscito in Russia o in Cina, mentre in Corea del Sud debutterà il prossimo mese.

Il film, presentato fuori concorso a Cannes, è uscito invece a Taiwan dove gli spettatori hanno applaudito vedendo “Maverick” che sfida caccia rivali indossando un bomber con la bandiera di Taiwan sulla schiena, considerata un simbolo di indipendenza dalle autorità di Pechino che invece ritengono l’isola come parte del proprio territorio. Il successo ai botteghini del nuovo “Top Gun” potrebbe essere il sintomo di un momento di svolta nella ripresa dal Covid: finora ad andar bene nelle sale erano stati film di supereroi destinati a un pubblico di ragazzi e giovani tra i 18 e i 34 anni. Oltre il 70% degli spettatori del sequel avevano oltre 25 anni, il 55% era oltre i 35, il 38 oltre 45 e il 18 oltre i 55: queste ultime fasce di età finora più riluttanti a esporsi al contagio nel buio di una sala cinematografica. Il primo iconico “Top Gun” era uscito nel 1986 con Tony Scott dietro la macchina da presa. La regia del sequel stavolta è stata affidata a Joseph Kosinski, mentre con Cruise recitano Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell e Ed Harris, con una breve apparizione di Val Kilmer nel ruolo di “Iceman”, il rivale e poi amico di Maverick.

