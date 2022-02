Tomai giovedì si insedia al tribunale minorile di Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 15 FEB – Giovedì 17 febbraio si insedia al

tribunale per i Minorenni di Bologna la nuova presidente

dell’ufficio giudiziario, Gabriella Tomai, 55 anni, originaria

di Taranto.

Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Bologna e

un periodo di insegnamento, è entrata in magistratura nel 1997.

Uditore a Taranto, nel 1999 è stata assegnata al tribunale di

Caltanissetta con le funzioni di giudice di Corte di assise. Nel

2004 è stata trasferita al tribunale per i Minorenni sempre di

Caltanissetta dove ha prestato servizio per oltre 12 anni, in

particolare come presidente del collegio per le udienze

preliminari, occupandosi dell’istituto della mediazione penale

minorile nel distretto. Dal 2013, inoltre, ricopre un incarico

internazionale di cooperazione giudiziaria nella Rete

internazionale dei giudici della Convenzione dell’Aja sulla

sottrazione dei minori.

Nel novembre 2016 ha assolto le funzioni di consigliere della

Corte di appello di Caltanissetta, dove ha composto la sezione

promiscua per i minorenni e consigliere a latere nell’assise

d’appello. Successivamente è stata consigliere della sezione

unica civile con specializzazione nella materia dei minori e

della famiglia, oltre che dell’immigrazione.

A Bologna Tomai succede a Giuseppe Spadaro, che ormai da un

anno è presidente del tribunale per i minorenni di Trento.

(ANSA).



