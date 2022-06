Tommasi: ‘Verona lo aspettava, pronti a cose difficili’

Condividi l'articolo

“Mi auguro che la gente possa prendersi il ruolo di protagonista a Verona, perchè la città lo merita. Io spero di essere parte di questo progetto in maniera importante”. Così il neo sindaco di Verona, Damiano Tommasi, nelle prime parole pronunciate davanti ai giornalisti e alle telecamere delle tv. “Tutto questo entusiasmo – ha aggiunto Tommasi, sovrastato dall’esultanza dei sostenitori – si spiega con il fatto che non era semplice, e non lo sarà. Ma ci siamo messi in gioco per fare una cosa che Verona aspettava da tempo. E siamo pronti anche alle cose difficili”.

Quando mancano pochissime sezioni elettorali da scrutinare a Verona , il sindaco uscente Federico Sboarina ha già telefonato a Damiano Tommasi, congratulandosi per la sua vittoria al ballottaggio. Lo si apprende dallo staff di Sboarina. Tommasi è sempre rimasto in vantaggio sull’avversario del centrodestra, fin dalle prime schede scrutinate.

Vola verso la vittoria nel ballottaggio a Verona Damiano Tommasi, candidato del centrosinistra, che quando sono state scrutinate 205 delle 265 sezioni complessive resta saldamente avanti, al 53,62% delle preferenze, con il 46,38% del suo avversario del centrodestra, Federico Sboarina. Lo si apprende sl sito del Comune di Verona.

