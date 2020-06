Per Tommaso Berni non sarà certo un record, ma può andarci vicino. Il terzo portiere dell’Inter è stato espuloso per proteste nella sfida dei nerazzurri a parma . Berni ha così rimediato la seconda espulsione in questa stagione, da zero presenze come d’altronde tutte le sue sei annate da terzo portiere dell’Inter.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte