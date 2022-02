Tommaso Biancuzzi, ecco chi è il nuovo Mattia Santori della sinistra

Condividi l'articolo

Per ogni stagione politica, la sinistra trova il suo eroe. Se il governo giolloverde ha visto la nascita del fenomeno delle sardine con Mattia Santori capo-popolo, quello di Mario Draghi deve vedersela con Tommaso Biancuzzi, coordinatore della Rete degli Studenti medi.

È lui il giovane della provincia di Padova che si è fatto paladino della battaglia contro gli scritti alla prova di maturità. “Vogliamo un elaborato scritto da presentare oralmente, preparato coi docenti, interdisciplinare e che vada oltre i programmi” , ha detto a Repubblica il leader del sindacato dei ragazzi delle superiori che raccoglie 10mila iscritti. E così, dopo aver criticato il governo per l’eccessivo uso della Dad, ora gli studenti si lamentano perché non possono avere “la pappa” preparata insieme ai docenti. D’altronde l’obiettivo dichiarato di Biancuzzi è quello di “liberarci del fardello di una scuola gentiliana”.

Ovviamente il novello Santori è un antifascista doc che il 17 ottobre scorso ha partecipato alla manifestazione di solidarietà alla Cgil dopo l’assalto di Forza Nuova. “Era importante esserci. Noi c’eravamo. Student? e antifascist?, sempre”, ha scritto nel suo profilo Facebook. Ovviamente, in ogni suo post, non manca mai la schwa, neutra, non-binaria e inclusiva. Insomma, Biancuzzi sembra avere tutte le caratteristiche del prototipo dell’attivista amante del politicamente corretto, assiduo frequentatore delle manifestazioni pro Lgbt. Il Ddl Zan, però, è solo un lontano ricordo, mentre l’esame è alle porte. Il principale avversario è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, reo di “raccontarci che va tutto bene, che è tutto tornato alla normalità e che ci siamo lasciat? la pandemia alle spalle”. Ma non solo. “Tommy”, come viene chiamato il nuovo barricadero della sinistra, sta spopolando, con interviste e articoli, su tutti i giornali “amici”: da Left a L’Espresso, da Repubblica al Manifesto.

Il giovane rivoluzionario rosso, partito dal Veneto leghista, in queste ultime settimane si è mobiliato anche contro l’alternanza scuola-lavoro, ribatezzata Pcto e, all’inizio di dicembre, ha partecipato anche a un evento del Pd. “Più di 40 interventi tra associazioni, amministratori, parti sociali, cittadine e cittadini. Dobbiamo raccogliere l’invito di Andrea Riccardi ad aprire un processo per sviluppare la politica dove hanno vinto i partiti della rabbia e della paura”, ha scritto Biancuzzi, orgoglioso di aver preso parte a TorBellaMonaca all’Agorà democratica sul tema delle periferie. Chissà se anche lui, come Mattia Santori, nutre il desiderio nascosto di intraprendere la carriera politica.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte