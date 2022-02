Tonali, settimana perfetta Milan ma non ci sediamo

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 13 FEB – “Una settimana perfetta perchè

meglio di così non si può fare. Siamo orgogliosi e soddisfatti.

Non ci sediamo però perchè sarebbe una cosa stupida. Bisogna

azzerare tutto e continuare su questa strada”: così Sandro

Tonali, a Sky Sport, dopo la vittoria del Milan sulla Sampdoria

e la conquista così della vetta della classifica. Il

centrocampista rossonero, però, mette in guardia i compagni e

ricorda che non sono ammessi cali d’attenzione.

“Abbiamo visto che è un attimo essere in cima e un attimo

cadere. Siamo partiti quest’anno con la stessa mentalità ma

consapevoli di cosa può darti ogni partita o tre vittorie di

fila”, ricorda Tonali.

E’ stato un gol di Leao a regalare la vittoria al Milan, su

assist straordinario di Maignan: “Sicuramente non si vede tutti

i giorni un assist del portiere, siamo felici per lui perché ci

prova spesso e siamo contenti tutti perché abbiamo trovato

subito la rete”. E sui compagni Kessié e Romagnoli in scadenza

ancora lontani dal rinnovo Tonali spera in un accordo con il

club: “Conosco da tempo Franck e Alessio. Anche oggi abbiamo

dimostrato, in una giornata con non tante difficoltà, che ci

vogliamo bene. Lo dimostra anche il gol dell’1-0 dove siamo

andati ad abbracciare tutti Mike Maignan”. (ANSA).



