Toni Servillo ‘Capri Master of Cinematic Art’

Toni Servillo riceverà il premio ‘Master of Cinematic Art’ il 3 gennaio al Teatro di San Carlo di Napoli nel gran gala di ‘Capri, Hollywood – The International Film Festival’ promosso con l’Università Telematica Pegaso, il sostegno del MiC (Dg Cinema), Regione Campania e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Terna, Givova, Fenix Entertainment, Frecciarossa e Isaia. L’attore sarà premiato da Carolina Rosi e dai registi Mario Martone e Roberto Andò (presidente di Capri Hollywood 2021) a coronamento di una stagione che lo vede protagonista di ‘E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino (candidato italiano all’Oscar ’22, dal 15 dicembre su Netflix); ‘Qui rido io’ di Martone e ‘Ariaferma’ di Leonardo di Costanzo, presentati alla Mostra di Venezia. ”Già celebrato dalla critica americana come uno dei migliori attori del 21/o secolo, Toni Servillo è il volto della ‘grande bellezza italiana’ , parafrasando il film Oscar che ha consacrato il suo eccezionale talento nel mondo. Il nostro board è entusiasta di offrirgli la massima ribalta sul palco del Teatro San Carlo in una serata speciale come ‘Honoring Cinema Masters’ – annuncia Tony Renis, presidente onorario della manifestazione, anticipando quella che sarà ”una festa speciale del talento italiano nell’anno del centenario della nascita del maestro Francesco Rosi, a cui dedichiamo l’evento, e del genio Pier Paolo Pasolini. La missione del nostro festival, fondato da Pascal Vicedomini con i compianti maestri ed amici Lina Wertmuller e Gillo Pontecorvo, è promuovere un ponte culturale tra l’Italia e gli Usa che coinvolga la nostra industria cinematografica dando opportunità alle giovani generazioni”.

Toni Servillo era già stato ‘attore dell’anno’ a Capri Hollywood 2010, con i film di Incerti, Martone e Cupellini. Per ‘E’ stata la mano di Dio’ a Filippo Scotti e Teresa Saponangelo andrà il ‘Capri Breakout Actors of the Year’ by NuovoImaie.

#CapriHollywood26 ha il patrocinio di Croce Rossa Italiana, Città di Capri e Comune di Anacapri. Tra gli ospiti musicali sul palco del lirico più antico d’Europa l’israeliana Noa (con i Solis String Quartet, omaggio a Napoli) e il tenore Vittorio Grigolo con un tributo a Caruso.



