Top10:Colorno-Rovigo e Petrarca-Valorugby le semifinali scudetto

(ANSA) – ROMA, 22 APR – La Femi-CZ Rovigo chiude in vetta

alla classifica del Peroni Top 10, travolgendo l’HBS Colorno per

66-7 davanti al pubblico di casa del ‘Battaglini’, successo

netto e ancor più confortante in vista del doppio turno di

semifinale scudetto che opporrà i Bersaglieri proprio al XV

emiliano del duo Casellato-Frati.

Ottanta minuti di combattimento e di grande equilibrio alla ‘Gelsomini’ di Roma, dove le Fiamme Oro fermano sul 33-33 i

campioni d’Italia in carica del Petrarca Padova: i tuttineri di

Andrea Marcato sono secondi e troveranno in semifinale, con il

vantaggio del campo nella gara di ritorno, i Diavoli del

Valorugby Emilia: ininfluenti la sfida domenicale a Viadana per

gli uomini di Roberto Manghi. (ANSA).



