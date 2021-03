Topo Gigio : estate a Bellaria Igea Marina con i suoi amici

Direttamente da Rai YoYo, sabato pomeriggio è arrivato Topo Gigio a Bellaria Igea Marina per visionare la

località delle prossime vacanze, sue e di altri suoi amici, due dei quali saranno presenti a Pasqua nella città

Dea dell’Adriatico. Ad accoglierlo sul porto canale Il Sindaco Filippo Giorgetti ed il Presidente di Fondazione

Verdeblu Paolo Borghesi. In compagnia di Topo Gigio, l’eclettico Andrea Prada, direttore artistico degli eventi

Bellariesi. Sarà sicuramente un’estate da sogno e non solo per i più piccoli, perché incontrare i personaggi

della fantasia mentre si è a passeggio, è un’emozione per tutti a qualsiasi età.