Torino: furia Vagnati “Penalizzati dall’arbitro”

(ANSA) – ROMA, 17 DIC – “È un dato oggettivo, siamo stati

penalizzati. Un’espulsione al 13′ commentatela voi. È una cosa

talmente chiara e oggettiva”. Daniele Vagnati, responsabile

dell’area tecnica dl Torino, si scaglia contro l’arbitraggio di

Abisso che ha estratto due gialli in 14 minuti per Singo,

lasciando i granata in dieci contro la Roma. “È un errore, mi

dispiace perché bisognerebbe rivedere il regolamento -ha detto

ai microfoni di Sky -. Siamo penalizzati clamorosamente, ci

stiamo lamentando non perché abbiamo 6 punti ma perché qui c’è

un errore chiaro che ci lascia in 10 al 13′ senza contare il

fallo su Belotti nel gol della Roma”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte