Torino: Juric, ‘Praet in dubbio, può giocare Verdi’

(ANSA) – TORINO, 05 NOV – “Credo che Praet non ci sarà, si è

allenato poco perché non era più abituato a giocare per 90

minuti: domani a La Spezia può partire titolare Verdi”: così

Ivan Juric, tecnico del Torino, in vista della trasferta in

Liguria. “Dobbiamo affrontarla come una piccola finale –

l’appello dell’allenatore per i suoi ragazzi – perché vogliamo

chiudere al meglio questo ciclo di gare prima della sosta: tanti

miei giocatori si ricordano della sconfitta per 4-1 dell’anno

scorsa, hanno voglia di rivalsa e di dimostrare il loro valore”.

