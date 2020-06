(ANSA) – TORINO, 26 GIU – Prolungamento di contratto per l’allenatore del Torino, Moreno Longo, e per tre giocatori: Ansaldi, De Silvestri e Ujkani. In scadenza il 30 giugno, hanno firmato fino al 31 agosto. Lo ha annunciato la società granata, con una nota ufficiale sul sito. (ANSA).



