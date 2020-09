Torino: Rodriguez s’infortuna, Firenze a rischio

(ANSA) – TORINO, 13 SET – Il tecnico del Torino Marco

Giampaolo è alle prese con un nuovo infortunato, a fermarsi

durante l’allenamento odierna è Ricardo Rodriguez: l’esterno,

uno dei nuovi granata, ha dovuto terminare anzitempo la seduta a

causa di “un evento traumatico con interessamento agli adduttori

della coscia destra”.

Le condizioni dello svizzero verranno valutate dallo staff

medico in vista dell’esordio in campionato sabato prossimo al

Franchi di Firenze contro i viola. Intanto, il terzo giro di

tamponi ha dato esito negativo per tutto il gruppo: di

conseguenza è terminato il ritiro in un albergo cittadino.

Belotti e compagni godranno 24 ore libere domani, i granata si

ritroveranno martedì pomeriggio per la ripresa al Filadelfia.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte