Torino: Singo rinnova fino al 2023

(ANSA) – TORINO, 24 NOV – Il Torino blinda Wilfried Singo: il

laterale ivoriano, che compirà 20 anni il prossimo Natale, ha

firmato il rinnovo di contratto, fino al 2023 con un’opzione al

2024, come ha comunicato ufficialmente la società granata.

“Ringrazio il direttore, il mio procuratore e soprattutto il

presidente, ha dimostrato fiducia in me e mi ha portato al

rinnovo – le parole di Singo ai canali ufficiali del club – e

adesso continuerò a lavorare duramente: cerco di ritagliarmi un

ruolo da titolare, ho seguito i consigli utili che i mister

Coppitelli e Mazzarri mi hanno dato da quando sono arrivato

qui”.

Il sogno di Singo nel cassetto? “Voglio andare in Nazionale,

è la mia ambizione fin da bambino” ha rivelato l’ivoriano.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte