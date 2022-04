Condividi l'articolo

Il Torino può tirare un sospiro di sollievo, Andrea Belotti non si è procurato nessuna lesione muscolare. “Elongazione al bicipite femorale sinistro”: è l’esito degli esami strumentali, come fa sapere il club granata. Il tecnico Juric, però, deve valutare la condizione fisica di molti altri giocatori: anche Izzo, Pobega e Lukic hanno svolto terapie e dovranno essere valutati in vista della sfida di sabato pomeriggio contro lo Spezia.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte